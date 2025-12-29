Lavoro: Fratoianni, 'alla fine alla Pam la verità viene a galla'

29 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Alla fine la verità è venuta a galla: il licenziamento con il test del carrello alla Pam di Siena era illegittimo. Avevo parlato nelle settimane scorse di provvedimenti orribili. Lo confermo: ora l'azienda faccia marcia indietro in tutta Italia. I diritti dei lavoratori e la loro dignità non possono essere calpestati in questo modo". Lo scrive su X Nicola Fratoianni di Avs dopo che il tribunale ha ordinato il reintegro del cassiere della Pam di Siena, condannando l'azienda.