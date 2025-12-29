Autostrade: Faraone, 'si allunga lista fallimenti Salvini'

29 dicembre 2025 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “Se per i disastrosi ritardi dei treni la colpa era di un chiodo, per l'aumento dei pedaggi la responsabilità è della Consulta. Ma il risultato non cambia. L'ormai interminabile lista dei fallimenti del ministro Salvini si allunga ancora: da oggi c'è pure il flop sulle tariffe autostradali”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva. “Con il nuovo anno, chi viaggia sulle autostrade italiane -aggiunge- si troverà a pagare dei pedaggi più cari: per la precisione dell'1,5%. Non basta aver aumentato le tasse, tra cui le famose accise che dovevano invece essere tagliate. Adesso aumentano anche i pedaggi autostradali che un tempo Salvini minacciava addirittura di non pagare. Sono senza vergogna”.