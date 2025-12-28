Terrorismo: Cavo (Nm), 'sì a informativa Piantedosi, silenzio assordante opposizioni'

28 dicembre 2025 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Sosteniamo la richiesta di informativa al ministro Piantedosi avanzata da Fratelli d'Italia, in modo che molti punti di una vicenda allarmante possano essere chiariti in maniera netta. Intanto, abbiamo registrato il silenzio assordante delle opposizioni di fronte ad accuse gravi, di fondi destinati alla popolazione palestinese ma in realtà indirizzati ad Hamas". Così la deputata di Noi moderati Ilaria Cavo, intervenendo in Aula.

"Intervengo anche da parlamentare genovese, visto che l'inchiesta è radicata soprattutto a Genova: ci saremmo aspettati -aggiunge- una presa di posizione chiara, di condanna, da parte della sinistra, di fronte al caso Hannoun, e invece abbiamo ascoltato in Aula solo tanti distinguo e un garantismo a corrente alternata. Si è persa l'occasione per una condanna unanime”.