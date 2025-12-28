Referendum: Bonelli-Fratoianni, 'sostegno a raccolta firme Comitati per il no'

28 dicembre 2025 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Sosteniamo la raccolta di firme promossa dai Comitati per il no per chiedere il referendum sulla riforma della separazione delle carriere. Una firma è un atto di difesa della democrazia e della Costituzione, contro ogni tentativo di subordinare la magistratura al controllo del Governo. Arrivare al referendum attraverso la partecipazione diretta delle cittadine e dei cittadini è un grande esercizio di democrazia che intendiamo sostenere con convinzione. Auspichiamo che il Governo non intenda precludere questo diritto costituzionale e che attenda l'esito della raccolta delle firme, rispettando la volontà popolare". Così, in una nota, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).