Manovra: Ricciardi (M5S), 'come governi tecnici delega a capitalismo finanziario'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "È stato detto che questa è una manovra senza visione e senza scelte. Ma la verità è che le scelte le ha fatte. Noi non diciamo che quattro anni fa questo era un Paese perfetto, ma esistono dei dati di fatto. Le liste d'attesa sono più lunghe o più corte di prima? Il carrello della spesa è aumentato o no? Chi cerca una casa in affitto o da comprare incontra prezzi più alti o no? È vero o no che le piccole e medie imprese fanno più fatica ad avere credito bancario? È peggiorata la percezione di utilità della laurea da parte dei giovani? È vero o no che la sicurezza reale e percepita è peggiorata rispetto a quattro anni fa? Questi dati sono oggettivi. Non è stata fatta una cosa, e dico una, per dare beneficio alla popolazione italiana". Così il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi.

"Avete anche sventolato un piano casa su cui non c'è niente. C'è solo un settore -dice ancora l'esponente Cinquestelle- dove avete chiarissime le linee di investimento e le prospettive. E questo settore sono le armi. Attenzione: non dico difesa, dico armi perché non ci sto al gioco di confondere le cose. Le idee del Governo sulle armi sono chiarissime, ma per il resto è tutto fumo. Dite sempre di non trovare i soldi, ma quando si tratta di armi li trovate subito. Questo Governo ha fatto una serie di non scelte perché è il più freddo dei governi tecnici e perché ha delegato la politica economica al sovra-sistema del capitalismo finanziario. A noi interessano il giusto i profitti della Borsa di Milano se poi non cascano nelle tasche dei cittadini. Per affrontare le questioni politiche più importanti bisogna rispondere a due domande fondamentali: la politica può mettere un argine all'affarismo finanziario? Noi pensiamo di sì e che si debba fare mettendo al centro l'interesse pubblico. La seconda domanda è: possiamo invertire il piano inclinato che ci sta portando verso la guerra che ci volete dare come ineluttabile per le prossime generazioni? Dobbiamo riuscirci”.