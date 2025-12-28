Msi: La Russa, 'confermata ignoranza su storia dopoguerra, vertici Pci a funerali Almirante'**

28 dicembre 2025 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare coloro che si sono allarmati, sorpresi o persino sentiti 'disgustati' per un mio video di un minuto circa, caricato sui miei social e con cui ho ricordato, in maniera a mio avviso garbata, la nascita del Msi avvenuta 79 anni fa. Tutti mi hanno così confermato (oltre ad insistere erroneamente su inesistenti doveri costituzionali dei presidenti del Senato, che difatti da sempre restano iscritti a un Gruppo parlamentare) la loro voluta ignoranza sulla storia del dopoguerra, sul ruolo della destra politica e persino sulla circostanza che al funerale di Giorgio Almirante, trasmesso in diretta dalla Rai, parteciparono i vertici del Pci". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Ma quello che sorprende -aggiunge- è che sfugga a chi si è addirittura 'indignato' per il ricordo dell'attualità della fiamma tricolore è che questo è il simbolo del partito più votato oggi dagli italiani. Con buona pace di chi predica le libertà garantite dalla Costituzione ma vorrebbe in realtà annullare la libertà di civile espressione a chi li ha battuti nei seggi e ha idee diverse dalle loro. Grazie di aver reso manifesto tutto questo".