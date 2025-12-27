Terrorismo: Pucciarelli (Lega), 'espulsioni immediate per chi minaccia sicurezza'

27 dicembre 2025 a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Gli arresti odierni e il sequestro di milioni di euro ad associazioni italiane per finanziamento ad Hamas sono la conferma di quanto la Lega sostiene da sempre: c'è chi opera in favore dei terroristi islamici anche nel nostro Paese. Tra gli indagati risulta anche Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi d'Italia già accusato di reati simili e soprattutto convinto sostenitore di Hamas e delle esecuzioni pubbliche. Mentre certa sinistra ha preferito tacere e voltarsi dall'altra parte, noi ribadiamo con forza la nostra richiesta: espulsioni immediate per questi soggetti che mettono in pericolo la sicurezza nel nostro Paese”. Lo afferma la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Esteri-Difesa a Palazzo Madama.