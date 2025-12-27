Terrorismo: Procaccini, 'operazione con forte segnale politico'

27 dicembre 2025 a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "L'operazione dì polizia che ha colpito con decisione reti di finanziamento di Hamas in Italia ed esponenti del terrorismo islamista, come Mohammad Hannoun idolo della sinistra italiana, è anche un forte segnale politico. L'Italia non consente che il terrorismo trovi spazio, coperture o finanziamenti sul territorio nazionale. Non possiamo permettere che, dietro la maschera della solidarietà, si nascondano circuiti ideologici e finanziari che alimentano l'odio e la radicalizzazione. Chi lo consente o copre ne è complice. È per questo che il Governo deve continuare nella sua azione per rafforzare i controlli, aggiornare gli strumenti normativi e mantenere altissima l'attenzione”. Lo afferma l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.