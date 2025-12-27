Terrorismo: Picierno, 'passaggio di straordinaria importanza'

27 dicembre 2025 a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "L'arresto di Mohammed Hannoun e lo smantellamento della sua rete legate a doppio filo con Hamas rappresentano un passaggio di straordinaria importanza nella lotta al terrorismo e al finanziamento delle organizzazioni jihadiste in Europa. Si tratta di un'operazione che conferma, sul piano giudiziario, quanto ho più volte denunciato in sede europea attraverso interrogazioni e mobilitazione politica: l'esistenza di una rete transnazionale strutturata, operante anche sul territorio italiano, impegnata nel sostegno politico e finanziario a Hamas". Lo afferma Pina Picierno, eurodeputata del Pd e vicepresidente del parlamento europeo.

"L'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, con il concorso della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dimostra come il fenomeno non fosse episodico né marginale, ma inserito in un sistema europeo di raccolta fondi, propaganda e collegamenti internazionali. Un sistema -aggiunge- che ha potuto operare per anni sfruttando coperture associative e una narrazione umanitaria distorta, compiendo la più terribile delle truffe: illudere di raccogliere i fondi per una popolazione ridotta allo stremo e indirizzarli invece al finanziamento al terrorismo. Desidero esprimere un ringraziamento esplicito e convinto alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza per il lavoro rigoroso e complesso svolto nel corso delle indagini, così come alla Procura della Repubblica di Genova e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il coordinamento investigativo e giudiziario e all'Aise – Agenzia informazioni e sicurezza esterna".