Terrorismo: Paita, 'allarme segnalato da tempo'

27 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Complimenti alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova per la complessa indagine con cui è stato smantellato un pericoloso meccanismo di finanziamento dell'organizzazione terroristica Hamas dall'Italia". Lo dice Raffaella Paita, capogruppo di Italia viva al Senato, "L'accurato e brillante lavoro compiuto dalla Direzione antimafia, dalla Digos e dalla Guardia di Finanza -aggiunge- ha consentito di individuare e interrompere un flusso di denaro che, dietro il paravento di alcune associazioni benefiche, sembrava alimentare gli orrori compiuti da Hamas contro il popolo israeliano. Sul tema voglio ricordare il prezioso contributo di Giulia Sorrentino e Tommaso Cerno con il loro importante lavoro giornalistico. Italia viva da tempo ha segnalato l'allarme con le diverse interrogazioni sugli intrecci italiani di Hamas, come dei Fratelli musulmani".