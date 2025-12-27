Terrorismo: Gasparri, 'predicatori d'odio non possono essere impuniti'
Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Complimenti al ministro Piantedosi e alle Forze di Polizia impegnate nell'attività investigativa riguardante esponenti finanziati da Hamas in Italia. L'arresto di nove persone tra cui Hannoun rappresenta un ottimo risultato ed è frutto di una costante attenzione nei confronti dei predicatori di odio che non possono agire impunemente nel nostro Paese”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.