Terrorismo: Bignami, 'ora vediamo cosa diranno sinistra e M5S'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “L'arresto di Hannoun conferma che Fratelli d'Italia aveva ragione nel denunciare la pericolosità di un personaggio che oggi grazie al lavoro condotto dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza viene con chiarezza accertata. Una rete dedita a finanziare l'estremismo e il fondamentalismo islamico di Hamas, colpevole dell'infame attacco del 7 ottobre. Dinanzi a tutto questo cosa diranno la sinistra e il Movimento Cinquestelle? In questi anni, infatti, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, addirittura ospitando in convegni alla Camera lo stesso Hannoun". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

"Al fianco della propaganda pro-Pal -aggiunge- in una vergognosa gara a chi fosse più solidale e vicino a un personaggio che invece era intento a guidare un'organizzazione dedita a finanziare il terrorismo di Hamas dall'Italia. Il tutto con il risultato di esporre gli italiani ad una grave minaccia per la sicurezza nazionale. Fratelli d'Italia ribadisce il suo impegno contro la propaganda pro-Pal e sulla necessità di contrastare con forza qualsiasi sostegno al terrorismo islamico, come gli arresti di oggi confermano”.