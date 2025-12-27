Terrorismo: Biancofiore, vittoria dello Stato'

27 dicembre 2025 a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "L'arresto di Hannoun per finanziamento a gruppi terroristici è una vittoria dello Stato. Un ringraziamento alla Guardia di Finanza e alla direzione distrettuale Antimafia per aver fermato chi diffonde il seme dell'odio religioso e chi cerca di condizionare le scelte politiche sfruttando la furia ideologica e violenta di Hamas, di cui Hannoun viene ritenuto membro del comparto estero". Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie.

"Il terrore e la violenza -aggiunge- non troveranno mai spazio nella cultura del centrodestra, a differenza di una certa sinistra che giustifica le brutalità dei pro-Pal, finendo per giocare di sponda irresponsabilmente con chi semina terrore. Hanno devastato città, hanno calpestato la legalità, hanno violentato il senso di giustizia: magari la notizia di oggi potrebbe farli tornare sulla retta via della giustizia e dello Stato di diritto. Perché è sotto gli occhi di tutti che il processo di pace si costruisce con il dialogo e non con slogan brutali e la guerriglia urbana di cui si sono macchiati quelli che, a causa delle loro azioni, possiamo tranquillamente definire sconsiderati fiancheggiatori”.