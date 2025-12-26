Trump lancia attacco a Isis in Nigeria

26 dicembre 2025 a

a

a

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un attacco contro obiettivi dello Stato Islamico in Nigeria in risposta al "massacro di cristiani".

"Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e mortale contro la feccia terroristica dell'ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social giovedì sera.

"BUON NATALE a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà", ha aggiunto il presidente Usa, senza fornire dettagli sul numero delle vittime.

I raid sono stati confermati questa mattina dal ministero degli Esteri nigeriano, che ha parlato di "attacchi di precisione" contro "obiettivi terroristici" nel Paese. Il Comando Africa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che "diversi terroristi dell'Isis" sono stati uccisi in un attacco nello Stato di Sokoto condotto su richiesta delle autorità nigeriane.

I funzionari della difesa statunitensi hanno pubblicato un video del lancio notturno di un missile dal ponte di una nave da guerra battente bandiera statunitense.