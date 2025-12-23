Manovra: Siracusano, 'Parlamento resta centrale'

23 dicembre 2025 a

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Sono in Parlamento dal 2018, e anche negli anni precedenti lavoravo a Montecitorio. Ho sempre visto nel corso delle leggi di Bilancio una grande partecipazione del Parlamento. Le discussioni e i retroscena che abbiamo commentato in questi giorni confermano la centralità dei parlamentari ed il fatto che gli eletti esercitano pienamente le loro prerogative. E guai se non fosse così”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Start”, su SkyTg24.

“Il punto chiave di questa manovra -ha aggiunto- è la stabilità. La stabilità ha, in questo momento, un grandissimo valore per il nostro Paese, molto più di quanto dica ipocritamente l'opposizione. Questa stabilità ci consentirà nei prossimi anni di fare manovre più espansive. Oggi, con risorse limitate e tenendo in conti in ordine, siamo riusciti comunque a ridurre le tasse, tagliando l'Irpef e sommando questa misura al taglio strutturale del cuneo fiscale che abbiamo realizzato negli anni precedenti, siamo riusciti ad aiutare le famiglie, ad aiutare le imprese, a detassare gli aumenti contrattuali, a detassare i premi di produttività. E, notizia da non sottovalutare, usciremo in anticipo dalla procedura di deficit eccessivo. Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro fatto”.