Manovra: Bonelli, 'meno diritti, più armi, più disuguaglianze'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "La manovra del Governo dei pasticcioni toglie diritti alle pensioni degli italiani, taglia sanità, scuola e trasporto pubblico per finanziare l'opera illegittima del Ponte sullo Stretto e l'acquisto di armi. È una manovra che trasforma l'Italia in un'economia di guerra: con un emendamento del Governo le fabbriche potranno essere trasferite e riconvertite in siti di produzione di armi. Una scelta gravissima". Lo afferma Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Intanto -aggiunge- crescono la povertà assoluta e il lavoro povero, mentre le bollette energetiche diventano sempre più care. A tutto questo il Governo risponde con la fiducia e con i tagli sociali. Questa legge di bilancio non parla al Paese reale, ma agli interessi ideologici della destra: meno diritti, più armi, più disuguaglianze".