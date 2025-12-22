Roma: Boschi, 'Iv entra in maggioranza, scelta di responsabilità per la città'

22 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Dall'inizio di questa consiliatura Italia Viva ha scelto un'opposizione costruttiva e responsabile, fondata sul merito dei provvedimenti e sull'interesse dei cittadini romani. Oggi, con il voto favorevole al bilancio del Comune di Roma, quella impostazione si concretizza in una scelta di pieno supporto all'amministrazione Gualtieri: l'ingresso in maggioranza". Lo dice Maria Elena Boschi, presidente del gruppo Italia viva alla Camera.

"Il nostro sostegno nasce dal riconoscimento del lavoro portato avanti dal sindaco Roberto Gualtieri e dalla sua Giunta, in particolare nell'ultimo anno, segnato da passaggi decisivi come l'organizzazione del Giubileo e la gestione delle risorse del PNRR. Roma è una città complessa, ma è evidente che sta cambiando in meglio -prosegue Boschi-. Un ringraziamento va anche al lavoro serio e costante dei nostri consiglieri comunali, Francesca Leoncini e Valerio Casini, che in questi mesi hanno dimostrato come si possa fare politica con spirito costruttivo e attenzione ai risultati".

"L'ingresso in maggioranza non è un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase: una sfida che guarda al futuro di Roma e apre una prospettiva chiara verso il 2027. Italia Viva sarà parte attiva di questo percorso”, conclude Boschi.