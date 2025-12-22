Natale: Ciani, 'interrogazione su rincari trasporti, aumento costo biglietti inaccettabile'

22 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Non è accettabile che tornare a casa per Natale diventi un lusso per studenti e lavoratori fuorisede". Lo dice Paolo Ciani, deputato e segretario Demos, che ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Secondo recenti rilevazioni delle associazioni dei consumatori, nel 2025 i biglietti di aerei, treni e traghetti hanno registrato aumenti fino al 700%, e in alcuni casi fino al 900% rispetto alla bassa stagione, in particolare sulle tratte interne verso Sud e Isole, con costi medi che superano i 400 euro per un volo di andata e ritorno. "È paradossale -sottolinea Ciani- che in molti casi volare all'estero costi meno che spostarsi all'interno del nostro Paese".

Nell'atto il deputato chiede se il governo intenda intervenire con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con ENAC e con le compagnie di trasporto per valutare meccanismi di 'pricing' più equi e di discutere insieme agevolazioni dedicate come voucher o bonus mobilità per studenti e lavoratori fuorisede. L'interrogazione sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa domani alle 10 presso la sala stampa della Camera dei deputati.