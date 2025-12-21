Torino: Salvini, 'Parlamento approvi proposta Lega su danni manifestazioni'

21 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Invito tutto il Parlamento ad approvare la proposta della Lega che prevede che ogni organizzatore di manifestazione presenti una cauzione personale e in caso di danni paghi personalmente, perchè adesso i danni di questi imbecilli li pagano gli italiani. Organizzi una manifestazione? Ti devi fare garante che sia ordinata o paghi personalmente i danni che hai fatto". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca, in onda questa sera Retequattro, parlando dello sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino.