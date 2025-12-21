Sudan: attacco con droni su mercato in Darfur, 10 morti

21 dicembre 2025 a

Port Sudan 21 dic. (Adnkronos/Afp) - Un attacco con droni su un affollato mercato nello stato sudanese del Darfur settentrionale ha ucciso 10 persone durante il fine settimana. Lo hanno riferito i soccorritori, senza specificare chi ne sia il responsabile. L'attacco è avvenuto ieri mentre i combattimenti si intensificavano in altre parti del Paese, costringendo gli operatori umanitari ad evacuare Kadugli, una città assediata e colpita dalla carestia nel sud del Paese.

Il Consiglio delle sale di emergenza del Darfur settentrionale, uno delle centinaia di gruppi di volontari che coordinano gli aiuti in tutto il Sudan, ha affermato che sabato un attacco con droni ha colpito il mercato di Al-Harra nella città di Malha, controllata dalle Rsf.

Il Consiglio non ha identificato chi abbia compiuto l'attacco, che secondo quanto riferito ha provocato "incendi nei negozi e causato ingenti danni materiali". Non ci sono stati commenti immediati né da parte dell'esercito sudanese né da parte delle Rsf.