Israele: Herzog presiede cerimonia Hanukkah in solidarietà comunità ebraica Australia

Tel aviv, 21 dic. (Adnkronos) - Il presidente isreliano Isaac Herzog ha presieduto a Gerusalemme una cerimonia per l'accensione dell'ottava candela di Hanukkah, in segno di solidarietà con la comunità ebraica australiana. Alla cerimonia, tenutasi presso la Weizmann Hall del National Institutions Building, dove ha prestato giuramento il primo presidente di Israele, Chaim Weizmann, hanno partecipato il presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale Yaakov Hagoel, l'ambasciatrice australiana facente funzioni Lyndall Sachs e il suo vice Dylan Letcher, il filantropo Sir Frank Lowy, l'ex ambasciatore Mark Sofer, le famiglie in lutto, gli immigrati australiani e altri dignitari.

Oltre 10.000 membri della comunità ebraica di Sydney hanno assistito in diretta alla cerimonia a Bondi Beach, teatro dell' attacco terroristico in cui una settimana fa sono morte 15 persone. Alla cerimonia di Gerusalemme hanno preso parte rappresentanti del movimento Chabad, tra cui la famiglia del rabbino Schlanger, ucciso nell'attacco, e studenti della scuola Keter Torahi. Herzog ha dichiarato: "Il popolo di Israele è con voi. Inviamo le nostre condoglianze a tutte le famiglie in lutto e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. L'odio contro gli ebrei in tutto il mondo è in aumento; la lotta contro l'antisemitismo deve essere una battaglia di tutti".

Herzog ha aggiunto: "Il massacro di Sydney è un monito per il mondo. L'antisemitismo inizia con l'incitamento e il silenzio. I governi devono proteggere le comunità ebraiche e la tolleranza zero è essenziale". "Questa cerimonia riflette il legame indissolubile tra le comunità ebraiche in tutto il mondo", ha affermato Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d'Australia. "Israele è stata al fianco dell'Australia quando la nostra comunità è stata attaccata, proprio come l'Australia è stata al fianco di Israele nei momenti difficili".