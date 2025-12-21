Iran: Aragchi, 'su nucleare no a diktat ma pronti a negoziati basati sul rispetto'

21 dicembre 2025 a

Teheran, 21 dic. (Adnkronos) - Sul nucleare, Teheran è aperta a una diplomazia basata sul rispetto. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi al telefono con la segretaria degli Esteri britannica Yvette Cooper, aggiungendo che "l'Iran non ha mai rifiutato negoziati e dialoghi basati sul rispetto dei diritti legali e degli interessi legittimi della nazione iraniana, ma ritiene inaccettabili i colloqui basati su un'imposizione unilaterale".

Araghchi ha criticato la posizione "irresponsabile" delle tre potenze europee (Francia, Germania e Regno Unito) sul programma nucleare iraniano, affermando che Teheran è aperta a colloqui nel rispetto dei suoi diritti legali e dei suoi interessi legittimi, ma rifiuta l'imposizione unilaterale. I tre paesi europei hanno attivato il meccanismo di revoca dell'accordo sul nucleare iraniano ad agosto, portando alla reimposizione delle sanzioni Onu a settembre.

Dopo il ripristino delle sanzioni Onu contro l'Iran, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti e tre potenze europee hanno "ucciso" l'accordo nucleare del Cairo attraverso quella che ha definito una sequenza di azioni ostili. Araghchi ha detto il mese scorso che l'approccio di Washington equivaleva a "un diktat, non a una negoziazione: vogliono che accettiamo zero arricchimento e limiti alle nostre capacità di difesa. Questa non è una negoziazione".