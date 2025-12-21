Giustizia: Storace, 'Alemanno in galera da quasi un anno e sembra tutto normale'

21 dicembre 2025 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Comunque Alemanno è da quasi un anno in galera e sembra tutto normale. Troppo silenzio attorno a un caso che è clamoroso. Non ha rubato, picchiato, ammazzato. Quanti delinquenti veri vengono lasciati ai domiciliari? Ma davvero è giusto scontare una reclusione che solo chi è fazioso può giudicare meritata? Mi aspetto che finalmente si elevino voci serie per la sua liberazione, a partire dal Colle". Lo scrive sui social Francesco Storace.