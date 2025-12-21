Francia: Macron dà il via alla costruzione della portaerei che sostituirà la Charles de Gaulle

21 dicembre 2025 a

a

a

Parigi, 21 dic. (Adnkronos/Afp) - Emmanuel Macron ha dato il via alla costruzione della futura portaerei francese destinata a sostituire la Charles De Gaulle, che dovrebbe entrare in servizio nel 2038. "In conformità con le ultime due leggi di programmazione militare, e dopo un esame completo e minuzioso, ho deciso di dotare la Francia di una nuova portaerei", ha annunciato il capo dello Stato francese durante la cerimonia di Natale con le truppe ad Abu Dhabi. "La decisione di avviare la realizzazione di questo grande programma è stata presa questa settimana", ha aggiunto.