Australia: folla di 10.000 persone a commemorazione Bondi Beach

Canberra, 21 dic. (Adnkronos) - Migliaia di australiani, ebrei e non ebrei, si sono radunati a Bondi Beach, a Sidney, per commemorare le vittime dell'attacco terroristico avvenuto una settimana fa, che ha preso di mira un evento della festa ebraica di Hanukkah in riva al mare. La nazione ha celebrato una giornata di riflessione per onorare le 15 persone uccise e le decine di ferite nell'attacco di due uomini armati. Con misure di sicurezza ingenti e bandiere a mezz'asta sugli edifici governativi, è stato osservato un minuto di silenzio alle 18,47, ora locale in cui è iniziato l'attacco.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha partecipato all'evento, dove è stato fischiato dai partecipanti infuriati. Molti lo hanno accusato di non aver protetto la comunità ebraica dai crimini d'odio antisemiti. Albanese, i suoi predecessori John Howard e Scott Morrison e il governatore generale Sam Mostyn, che rappresenta il capo di stato australiano, re Carlo III, erano tra i dignitari presenti alla commemorazione, che ha attirato più di 10.000 persone. Albanese è stato fischiato dalla folla e accolto da grida come "vergogna" al suo arrivo e di nuovo in seguito, quando l'oratore ha pronunciato il suo nome durante la commemorazione. Era seduto in prima fila con la kippah, il tradizionale copricapo maschile ebraico. Albanese, sotto pressione da parte dei critici che sostengono che il suo governo di centro-sinistra non ha fatto abbastanza per frenare l'ondata di antisemitismo dall'inizio della guerra a Gaza, non avrebbe dovuto parlare all'evento.

La leader dell'opposizione Sussan Ley, che aveva affermato che un governo conservatore da lei guidato avrebbe ribaltato la decisione presa quest'anno dal governo laburista di centro-sinistra di Albanese di riconoscere uno Stato palestinese, è stata accolta con entusiasmo. I funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, hanno cercato di collegare l'attacco terroristico di Bondi Beach al riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Albanese. Il governo australiano ha respinto l'accusa e ha affermato di aver costantemente denunciato l'antisemitismo negli ultimi due anni e di aver approvato una legge per criminalizzare l'incitamento all'odio. Ha espulso l'ambasciatore iraniano all'inizio di quest'anno dopo aver accusato Teheran di aver diretto due attacchi incendiari antisemiti.