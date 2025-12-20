Sport, Cioffi (Asi): "Lo sport è vita, la cultura rende liberi"

20 dicembre 2025 a

Milano, 20 dic. (Adnkronos) - “Lo sport è vita, la cultura rende liberi». È questo il messaggio al centro dell'intervento di Michele Cioffi, responsabile nazionale ASI Cultura, nel corso della cerimonia di consegna della 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura, svoltasi questa mattina a Roma.

Uno slogan semplice ma immediato, come lo ha definito lo stesso Cioffi, che racchiude la filosofia del riconoscimento promosso dall'Ente fin dal 2006. «Se riusciamo a innescare questo seme dello sport e della cultura nelle nuove generazioni – ha spiegato – probabilmente riusciremo a formare ragazzi capaci di dedicarsi a corretti stili di vita, ma anche di apprezzare la bellezza culturale e artistica».

Un messaggio che si inserisce pienamente nella missione del Premio ASI Sport & Cultura, nato per valorizzare il ruolo educativo e sociale dello sport e per riconoscere non solo le eccellenze, ma anche quei percorsi e progetti che contribuiscono alla crescita civile e culturale delle comunità. La ventesima edizione ha confermato così la centralità del binomio sport–cultura come strumento di formazione, inclusione e sviluppo umano.