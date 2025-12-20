Roma, inaugurata la nuova Piazza della Moretta

20 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È stata inaugurata la nuova Piazza della Moretta, al termine di un importante intervento di riqualificazione urbana che ha interessato un'area di circa 2.162 metri quadrati, nel cuore dell'ansa barocca di Roma ( Guarda )

Il progetto ha avuto come obiettivo principale la creazione di uno spazio più funzionale, accessibile e vivibile, restituendo alla cittadinanza una piazza rinnovata, capace di coniugare decoro urbano, sicurezza e qualità dello spazio pubblico.

La Presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi, ha dichiarato: “Oggi celebriamo non solo un restyling estetico e urbanistico. Piazza della Moretta diventa un luogo di incontro e interazione, dove i cittadini possono ritrovare il piacere di vivere e condividere il proprio spazio urbano”.

L'Ass. ai Lavori Pubblici, Alessandra Sermoneta, ha aggiunto: “La riqualificazione di questa piazza rappresenta un passo importante verso la valorizzazione del nostro patrimonio urbano. Abbiamo scelto materiali sostenibili e un design che rispetta l'identità storica del luogo, creando un ambiente sicuro e accogliente per tutti”.

La nuova Piazza della Moretta si caratterizza per una pavimentazione in pietra lavica e sampietrini, ampi marciapiedi dedicati ai pedoni e spazi pensati per favorire l'interazione sociale e il commercio di prossimità. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza, grazie al miglioramento dell'illuminazione pubblica, e al comfort degli utenti, rendendo la piazza un nuovo punto di riferimento per il quartiere.

Il progetto integra inoltre elementi di sostenibilità ambientale, con l'inserimento di alberi e arbusti che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'aria e alla creazione di zone d'ombra nei mesi estivi.

Per garantire una fruizione completa dello spazio, sono state installate panchine in punti strategici, pensate come luoghi di sosta e socialità. È stata inoltre riorganizzata l'area di parcheggio, con posti riservati alle persone con disabilità e stalli dedicati a biciclette e motocicli, incentivando modalità di mobilità sostenibile.

L'intervento ha previsto un investimento complessivo di 1 milione di euro e rientra nel più ampio programma di opere legate al Giubileo 2025, che ha coinvolto i Municipi nella riqualificazione dei territori con l'obiettivo di rendere Roma più accogliente e funzionale per residenti e visitatori.