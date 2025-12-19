Milano-Cortina, tram olimpico di Fiera Milano attraversa la città

19 dicembre 2025 a

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Fiera Milano porta lo spirito e i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 nel cuore di Milano con un'iniziativa itinerante gratuita e aperta a tutti: un tram interamente brandizzato che, dal 19 al 21 dicembre, attraversa le vie più iconiche del capoluogo lombardo, trasformandosi in una piattaforma esperienziale aperta al pubblico.

Il tram di Fiera Milano, decorato con i colori e le suggestioni olimpiche, percorre le vie principali del centro cittadino – dal Duomo al Castello Sforzesco, passando per via Torino – diventando un luogo di incontro, racconto e coinvolgimento, capace di avvicinare cittadini e visitatori all'atmosfera dei Giochi e ai loro valori fondanti: inclusione, partecipazione, rispetto, eccellenza e spirito di squadra. All'interno, il tram ospita un percorso immersivo pensato per far vivere in prima persona le emozioni olimpiche, con attività interattive e contenuti esperienziali, tra cui una photo opportunity e un gioco digitale a tema hockey, accessibile tramite smartphone.

“Le Olimpiadi non sono solo un grande evento sportivo, ma un progetto collettivo che parla di futuro, di comunità e di visione”, dichiara Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Con questa iniziativa - aggiunge - vogliamo portare questo spirito tra le persone rendendo la città parte attiva del percorso verso Milano Cortina 2026. È un'iniziativa che unisce territorio, innovazione ed esperienza, e che racconta il ruolo di Fiera Milano come piattaforma aperta, capace di connettere eventi globali e comunità locali”.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Fiera Milano come partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il quartiere fieristico a Rho sarà infatti venue olimpica e ospiterà alcune delle competizioni dei Giochi, tra cui le gare di speed skating e gli incontri di hockey su ghiaccio. Inoltre, il centro congressi Allianz MiCo accoglierà il main media centre, cuore operativo e narrativo dei Giochi, confermando il ruolo strategico di Fiera Milano non solo sul piano sportivo, ma anche su quello organizzativo, mediatico e internazionale.

Il tram di Fiera Milano è visitabile e accessibile gratuitamente: chiunque potrà salire a bordo e vivere l'esperienza, previa registrazione online. L'accesso avviene tramite prenotazione di uno slot di mezz'ora, per garantire un flusso ordinato dei partecipanti. Sarà attivo da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, con corse tra le 11.00 e le 17.00, lungo un percorso che tocca alcune delle principali fermate del centro storico.

Con questa iniziativa - viene sottolineato in una nota - Fiera Milano "rafforza il proprio impegno nel coinvolgere attivamente il territorio, portando l'energia dei Giochi nel cuore della città e contribuendo a costruire, insieme ai cittadini, il clima di partecipazione che accompagnerà Milano verso il 2026".