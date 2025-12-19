Mattarella: 'eletti guardino non a successive elezioni ma a bene comune Italia'

19 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Ho fatto riferimento alla partecipazione come elemento vitale che anima la vita della Repubblica. È prezioso il contributo di ognuno alla comunità di cui fa parte. La partecipazione è fatta anche di domande, di risposte, di confronto, di fiducia nei confronti delle istituzioni. A chi è chiamato a rappresentare le istituzioni, a dare loro un volto e una voce, a chi ha l'onore di servirle è chiesto di corrispondere a queste attese e a questa fiducia. La fiducia dei cittadini è la risorsa più preziosa per lo Stato. Su di essa si basa il patto costituzionale della nostra convivenza. Anche per questo desidero esprimere il ringraziamento della Repubblica alle donne e agli uomini che ogni giorno svolgono il loro dovere con competenza, abnegazione, onestà, dignità e onore in ogni settore della vita pubblica". Anche "a chi adempie il suo mandato elettivo con lo sguardo rivolto non alle successive elezioni ma all'orizzonte del bene comune dell'Italia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile.