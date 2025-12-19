Manovra: Magi, 'Giorgetti non più ministro ma comparsa, salga al Colle se ha dignità'

19 dicembre 2025 a

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Dopo quanto accaduto con la manovra, con la maggioranza e in particolare la Lega che si sono trasformati in opposizione al loro stesso governo, é chiaro che Giorgetti è stato dimesso da Ministro dell'Economia e relegato al ruolo di comparsa. Se ha ancora una dignità, Giorgetti dovrebbe prendere atto della realtà, salire al Colle oggi stesso e lasciare il MEF”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Quanto accaduto dimostra anche che questa è una legge di bilancio elettorale, dove ha prevalso tra le forze di maggioranza l'assalto alla diligenza per regalare mance e mancette piuttosto che la responsabilità nei conti pubblici, in una manovra senza visione che trasmette tutto l'imbarazzo di non avere una linea di politica economica e di scambiare le risorse pubbliche per un bancomat”, conclude Magi.