Manovra: De Cristofaro (Avs), 'anche su piano casa Meloni prende in giro italiani'

19 dicembre 2025

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Il tanto atteso piano casa, annunciato dalla Meloni ad agosto, e approdato nella legge di bilancio, è la solita presa in giro. Poche decine di milioni di euro per la propaganda, ma niente per un piano di edilizia pubblica. Le risorse andrebbero decuplicate per rispondere alle esigenze abitative di milioni di italiani, perché la crisi abitativa è ormai strutturale e il diritto all'abitare è sempre più compromesso. Il diritto alla casa e all'abitare non può essere lasciato in mano al mercato e ai privati. In questi anni il governo non ha fatto nulla per far fronte a un mercato della casa sempre meno accessibile, non solo a chi è in difficoltà economica. Quello della casa è un diritto fondamentale che il governo nega. Anche sulla casa il governo Meloni prende in giro gli italiani". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.