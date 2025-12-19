Manovra: Conte, 'ennesimo circo con maggioranza a pezzi'

19 dicembre 2025 a

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Ci hanno provato fino alla fine. Ma dopo aver già peggiorato la ‘Fornero' alzando l'età pensionabile e cancellato ‘Opzione donna', il Governo si è dovuto rimangiare, per ora, alcune delle vergognose norme con cui uccideva, di fatto, il riscatto della laurea ai fini pensionistici e allungava pure i tempi per ricevere l'assegno". Lo scrive sui social Giuseppe Conte, a proposito della manovra.

"Ennesimo circo di una Manovra evanescente, impalpabile. Hanno presentato una Manovra senza un piano industriale, senza un piano sanitario, senza un progetto sociale. Niente di niente -prosegue il leader del M5s-. E ora sono a pezzi, litigano tra loro e anche all'interno dei singoli partiti. Nella notte sono letteralmente entrati in crisi. Meloni, come sempre, finge di cadere dal pero, scarica sempre sugli altri. Candidamente dice di non essersi aggiornata. Neppure su whatsapp, quasi che le sorti di famiglie e imprese italiane non la riguardassero. Lei era impegnata in Europa ad approvare 90 miliardi per l'Ucraina con il debito comune europeo".

"In tutto ciò sono scomparsi dalla legge di Bilancio, per finire chissà dove, gli sbandierati nuovi investimenti per le imprese: erano una minima toppa al disastro di 32 mesi di calo della produzione industriale e alla loro scellerata scelta di cancellare gli incentivi di Transizione 4.0. Niente, è saltata anche questa toppa -prosegue Conte-. L'unica cosa che procede spedita è la corsa al riarmo. Stanno inserendo emendamenti su emendamenti per accelerare la produzione militare. Su questo il Governo corre, eccome. Su lavoro, imprese, pensioni e crescita solo improvvisazione e propaganda. Che rabbia!".