Energia: Mattarella, 'autonomia strategica ed esigenze transizione ecologica'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Richiede comune responsabilità una politica energetica che assicuri autonomia strategica. Su questo piano molto è stato fatto. Il futuro richiederà impegni ulteriori sia nell'approvvigionamento, sia nella diversificazione delle fonti, ferme restando le ineludibili esigenze di transizione ecologica. Soprattutto considerando la crescente domanda di energia, dovuta anche all'impatto delle nuove tecnologie e alle altissime esigenze energetiche dei sistemi di intelligenza artificiale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile.