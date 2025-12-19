Difesa: Mattarella, 'da Italia grande sforzo e merito per stabilità internazionale'

19 dicembre 2025 a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Non posso lasciare questo incontro così significativo e anche piacevole umanamente per il contatto con donne e uomini che sono nelle varie missioni in tante parti del mondo, a testimonianza di quanto il nostro Paese fa con grande sforzo ma con grande merito per la stabilità nella vita internazionale e negli ambiti territoriali più delicati. È l'occasione anche per ringraziare tutte le Forze Armate, la Guardia di Finanza per quello che viene fatto con grande impegno". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dei collegamenti con le missioni militari italiane all'estero in occasione delle festività natalizie dal Comando operativo vertice interforze.

"Abbiamo appena visto alla fine di questa carrellata -ha sottolineato il Capo dello Stato- la plastica raffigurazione di come siano mutate le condizioni degli impegni anche per le nostre Forze Armate. È come se in ogni ambito, in ogni versante, si siano ampliati i confini e si siano allargati gli obiettivi e le esigenze di impegno. Lo è tra le Forze Armate, con una crescente e sempre più stringente esigenza di integrazione e collaborazione con settori e campi che sono necessariamente comuni, sempre di più. Lo è nell'ambito globale dell'alleanza, non è soltanto più la dimensione nazionale quella che è oggetto del nostro impegno e non soltanto per motivi di lealtà di alleanze, di vita dell'Unione europea, ma anche perché obiettivamente i problemi sono diventati talmente intrecciati e comuni che non vi sono distinzioni".

"Lo è per i settori di intervento. Alle tradizionali e sempre preziose e fondamentali ripartizioni tra terra, mare e cielo si aggiungono altre dimensioni: quella del fondo marino, quella dello spazio, quelle immateriali, cibernetiche. Come si vede in tutti i versanti, sotto ogni profilo si allargano i confini di impegno e questo -ha concluso Mattarella- richiede alle Forze Armate, che vi stanno rispondendo con efficienza e con efficacia, un adeguamento a queste nuove condizioni in ogni dimensione, sotto ogni profilo".