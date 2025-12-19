Australia: intelligence, 'da nuovo video ulteriore conferma attacco ispirato a Isis'

19 dicembre 2025 a

Canberra, 19 dic. (Adnkronos) - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che un video online girato dall'intelligence del Paese ha fornito un'ulteriore conferma che la sparatoria di massa antisemita avvenuta domenica scorsa a Bondi Beach a Sydney è stata ispirata dal gruppo terroristico dello Stato islamico. "Siamo stati informati che l'Office of National Intelligence ha identificato un regolare video online proveniente dall'Isis che rafforza l'idea che si sia trattato di un attacco ispirato dallo Stato Islamico", ha detto Albanese ai giornalisti a Canberra, dove ha anche annunciato un piano di riacquisto di armi e una "giornata di riflessione" per abbracciare la comunità ebraica domenica.

Lo stesso Stato Islamico ha affermato in una lunga dichiarazione sul suo canale Telegram che l'attacco terroristico di domenica è stato "motivo di orgoglio", ma non ne ha rivendicato la responsabilità. La polizia australiana sta indagando per accertare se i terroristi, identificati come la coppia padre e figlio Sajid e Naveed Akram, abbiano incontrato estremisti islamici durante una visita nelle Filippine qualche settimana prima della sparatoria. Nel frattempo, la polizia australiana ha dichiarato che sette uomini arrestati ieri nel sud-ovest di Sydney hanno possibili legami ideologici con i due terroristi che hanno ucciso 15 persone e ne hanno ferite decine durante l'evento di accensione delle candele organizzato dalla comunità ebraica a Bondi, in occasione della prima notte di Hanukkah.