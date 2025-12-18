Ucraina: Mosca, 'droni di Kiev hanno colpito petroliera a Rostov'

18 dicembre 2025 a

Mosca, 18 dic. (Adnkronos) - Droni ucraini hanno colpito nella notte una petroliera nel porto di Rostov. Lo hanno reso noto le autorità dell'oblast russa. Residenti locali hanno pubblicato sui social media foto e video che sembrano mostrare grandi fiamme che si diramano dal porto. Il sindaco di Rostov sul Don, Alexander Skryabin, ha riferito su Telegram che le squadre di emergenza stanno spegnendo un incendio su una petroliera colpita da droni ucraini durante la notte. Skryabin ha inoltre affermato che tre persone sono morte e altre sono rimaste ferite a seguito dell'impatto. Il governatore regionale Yuri Slyusar ha confermato l'attacco, affermando che una "nave" non specificata è stata danneggiata. Skryabin ha riferito che non sono stati riversati prodotti petroliferi nelle acque.