Pensioni: Provenzano, 'un disastro, Meloni in tilt semina il caos'

18 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Volevano nascondere il disastro sulle pensioni. Ora abbiamo capito perché la Meloni ieri ha scambiato il Parlamento per il palco di Atreju, è andata in tilt sui numeri e attaccava tutti, le opposizioni, la magistratura, la cultura, chiunque. Voleva coprire un altro attacco, quello alle pensioni degli italiani. Volevano abolire la Fornero e ora la peggiorano, il governo si spacca e Meloni nel disperato tentativo di correre ai ripari semina solo caos nella manovra di bilancio, a dieci giorni dall'esercizio provvisorio”. Così in una nota Peppe Provenzano della segreteria del Partito Democratico.