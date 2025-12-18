Mo: Orlando, 'molti cristiani tra i palestinesi perseguitati'

18 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Come avevo anticipato nei giorni scorsi, vorrei raccontare più nel dettaglio del viaggio che ho compiuto a Gerusalemme Est e in Cisgiordania tra il 24 e il 28 di novembre con una delegazione di parlamentari del Partito Democratico, Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Valentina Ghio, Sara Ferrari. La nostra visita è iniziata con un incontro importante con il Patriarca latino di Gerusalemme, monsignor Pizzaballa, che ci ha raccontato della situazione di Gerusalemme, della Cisgiordania, con gli occhi rivolti a Gaza. Sono emerse alcune cose di grande interesse e che nel racconto di ciò che avviene in Medio Oriente rischiano di passare in secondo piano". Lo dice in un video pubblicato sui social l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.

"La prima è che la situazione a Gerusalemme ha fortemente frenato il flusso di pellegrini che va verso i luoghi santi. Il Patriarca di Gerusalemme è anche il custode dei luoghi santi della cristianità - osserva l'esponente dem - a partire dal Santo Sepolcro, ma poi anche Nazareth, Betlemme, tutti luoghi che sono collocati nella parte est di Gerusalemme o in Cisgiordania. Nonostante oggi sia possibile raggiungere quei luoghi mancano le linee aeree e si è creato un clima di paura, anche comprensibile, che frena questo flusso, che è non solo una importante attività economica, ma naturalmente un'attività di carattere spirituale fondamentale per chi crede. C'è un altro aspetto che è emerso dalla discussione".

"Si racconta sempre come lo scontro tra Israele e il mondo arabo-palestinese si sovrappone a uno scontro tra mondo ebraico e mondo islamico. Si dimentica con questo un fatto da non trascurare: una parte significativa di arabi è di religione cristiana, greco-ortodossa o cattolica. Nella persecuzione che colpisce il mondo palestinese - non che questo cambi molto rispetto al tema dei diritti umani, ma cambia molto rispetto alla narrazione - molti tra i perseguitati sono cristiani. Spesso ci accusano di occuparci della questione palestinese trascurando le persecuzioni di cristiani nel mondo - conclude Orlando - ecco, proprio tra i palestinesi ci sono cristiani che fanno parte di quella galassia di perseguitati".