Manovra: Pd, 'bilaterali di maggioranza segnano frattura profonda, governo in tilt'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Siamo arrivati al paradosso: bilaterali tra Governo e singoli partiti di maggioranza sulla manovra, con la Commissione costretta a fermarsi. Se questa non è una crisi, ci spieghino che cosa lo sia. Questa sarebbe la stabilità tanto evocata da Giorgia Meloni, che rivendica una maggioranza compatta come un monolite. La realtà racconta altro: divisioni profonde, confusione e una legge di bilancio riscritta a pezzi. La maggioranza è andata in tilt. Il fallimento è evidente soprattutto sulle pensioni. Dopo le promesse di superare la Fornero, si va nella direzione opposta: età pensionabile più alta, nuovi vincoli e l'ennesima beffa della “quota 110”. I nodi vengono al pettine e a pagare sono ancora una volta lavoratrici e lavoratori”. Così una nota del capogruppo del Pd nella commissione Bilancio della Camera, Ubaldo Pagano.