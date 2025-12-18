Daily Crown: per i sudditi britannici Kate è la regina ideale

18 dicembre 2025 a

Londra, 18 dic. (Adnkronos) - Non è soltanto la futura sovrana. Per i sudditi britannici, Katherine Middleton è molto di più: è la regina ideale. "Assomiglia alla nostra idea di futura regina", afferma la biografa reale Catherine Mayer nel numero di People di questa settimana. La principessa Kate si avvia verso la fine di un anno che ha visto il suo graduale recupero dalla malattia e la riconquista del suo ruolo. Al banchetto di Stato dello scorso 3 dicembre, a brillare era proprio la moglie dell'erede al trono William, piuttosto che l'albero di Natale alto sei metri e scintillante di migliaia di luci, nella St. George's Hall del Castello di Windsor.

In un'atmosfera festosa, Kate aveva sul capo la tiara Oriental Circlet della Regina Vittoria, risalente a 172 anni fa, la più grande e sfarzosa che abbia mai indossato. Un tempo indossata dalla stessa Vittoria e in seguito dalla Regina Elisabetta e dalla Regina Madre, la tiara è riservata alle regine e alle future regine, secondo il testamento di Vittoria. "È magnifica, storica e significativa", afferma la biografa reale Sally Bedell Smith. Il banchetto di Stato di dicembre per il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie ha segnato il terzo dell'anno per la coppia, ponendo William e Kate, entrambi 43enni, in prima linea, nelle realzioni con i leader mondiali in visita, tra cui il presidente Donald Trump a settembre. "Stanno diventando il volto delle visite di Stato. Stanno assumendo un ruolo di leadership", ha affermato la storica reale Amanda Foreman.

L'anno decisivo di Kate è iniziato con l'annuncio, il 14 gennaio, della remissione da una forma di cancro non ancora resa nota da parte di Kate, ed è proseguito con un ritorno graduale alla vita pubblica. Ha ripreso parte del suo lavoro di sensibilizzazione riguardo i temi della prima infanzia, prendendosi delle pause rigeneranti con i suoi figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, tra cui una lunga estate per recuperare le forze e un trasferimento autunnale in una casa con otto camere da letto, Forest Lodge a Windsor, dove la famiglia intende rimanere anche dopo che William diventerà re.

Catherine e William hanno conciliato i crescenti doveri reali con le visite scolastiche e la vita familiare, anche se la malattia continua a mettere in ombra la monarchia: Re Carlo , 77 anni, continua le cure per il cancro, sebbene abbia condiviso in un raro aggiornamento sulla sua salute il 12 dicembre, secondo cui la sua terapia sarà "ridotta" nel nuovo anno. Questo promettente sviluppo sottolinea l'importanza del ruolo che Kate e William erediteranno un giorno. La graduale ricomparsa di Kate non è dovuta solo all'invadente esame della sua diagnosi, ma anche al trattamento estenuante in sé, e alla forza d'animo necessaria per superarlo. "E' una persona che ha guardato in basso nell'abisso", ha detto la Foreman.

Quando, nel marzo 2024, ha reso pubblica la notizia della sua diagnosi di cancro, dopo aver preparato i suoi figli, aveva già superato settimane di speculazioni e teorie del complotto online sulla sua salute. "Non solo ha dovuto affrontare una malattia mortale: l'intera rete le è andata contro", ha aggiunto la Foreman. "È stata una vera e propria diffamazione". In tutto questo, Kate ha rivelato solo quanto basta per rassicurare il pubblico, pur tenendo deliberatamente protette le sue emozioni più intime, un confine che mantiene con cura. "Ha quella tempra d'acciaio, quel fascino straordinario e quel sorriso", ha detto la Foreman a People. "È la combinazione della volontà di mostrare vulnerabilità, ma allo stesso tempo di non esserlo".

Dopo aver annunciato la sua remissione presso l'ospedale in cui era stata curata, condividendo anche con gli altri pazienti storie sincere delle sue sedute di chemioterapia, Kate è tornata alla vita pubblica con calma, concentrandosi sulle cause che le stavano più a cuore. Il suo impegno per la prima infanzia è rimasto una priorità anche durante la malattia. Il 18 novembre, ha ampliato la portata dell'iniziativa al Future Workforce Summit di Londra, insieme a 80 leader aziendali e accademici. "Lo sviluppo della prima infanzia non è un tema affascinante. È un'attività silenziosa e privata, e la mancanza di risorse non riceve molta attenzione", ha detto il professor Robert Waldinger dell'Università di Harvard, che ha co-scritto un saggio con Kate . "Quello che sta facendo prestando la sua voce a questo progetto è enorme. Coinvolgere leader aziendali che possono fare la differenza è un modo incredibile di utilizzare la piattaforma che ha".

Kate ha inoltre continuato a sostenere le questioni a cui tiene da tempo, dando priorità alle esigenze di George, Charlotte e Louis, tra cui il loro ambientamento nella nuova casa a novembre, mentre William si recava in Brasile per l'Earthshot Prize. Chi è vicino alla coppia afferma che Kate e William sono diventati più uniti che mai. Dopo oltre 20 anni insieme, hanno mostrato inequivocabili cambiamenti nelle loro dinamiche: carezze delicate, sorrisi condivisi, mani appoggiate l'una sulla schiena dell'altro. "Quello che hanno passato negli ultimi anni è stato terribile", dice Foreman. "Questo o allontana le coppie o, nel loro caso, le avvicina. Appiana i contrasti e permette loro di vedersi meglio".