Caso Garlasco: difesa, 'Sempio assente? Inutile in aula, non può parlare'

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Andrea Sempio non è mai venuto ed è possibile solo se richiesto con un'autorizzazione. Non ha senso, tanto in aula non può parlare; che sia stato presente Alberto Stasi è indifferente". Lo afferma Angela Taccia, avvocata dell'indagato per l'omicido in concorso di Chiara Poggi, a chi gli chiede dell'assenza del suo assistito e se è stata invece sorpresa dalla presenza del condannato Stasi.

L'avvocata ribadisce che la perita e genetista Denise Albani ha ribadito che il risultato del Dna trovato sulle unghie della vittima "non è consolidato e non c'è alcuna certezza contro Sempio", mentre sul fronte dell'analisi biostatistica "si è ribadito che il database del software non è completo anzi è molto scarno e non si può arrivare a un punto fermo" conclude Taccia.