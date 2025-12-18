Camera: concerto di Natale in aula, sabato diretta su Raiuno

18 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 18 dic (Adnkronos) - Sabato 20 dicembre, dalle 17, l'aula di Montecitorio ospiterà il tradizionale concerto di Natale, in diretta su Rai1, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

L'evento, che si inserisce nel contesto della maratona Rai-Telethon per la ricerca e la cura delle malattie genetiche rare, sarà introdotto dal saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana. A seguire si esibiranno il coro dell'Associazione nazionale alpini di Milano, la cantante Cecille e il Solevoci Gospel Choir. Conduce Eleonora Daniele. L'appuntamento viene trasmesso in diretta anche sulla webtv e sul canale satellitare della Camera.