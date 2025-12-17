Ue: risoluzione M5s, 'no nuova fornitura armi a Kiev, sì in futuro a gas russo'

17 dicembre 2025 a

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Non procedere con la fornitura del dodicesimo pacchetto di aiuti militari alle autorità governative ucraine". E' uno degli impegni contenuti nella risoluzione del M5s alla Camera per le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio Ue. Tra i punti salienti del testo, "promuovere un nuovo protagonismo dell'Unione europea".

Il M5s, chiede, tra l'altro, di "rendere noto, presso le competenti sedi istituzionali, l'elenco dettagliato dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di invio all'Ucraina" e di "relazionare altresì, nelle opportune sedi parlamentari, i dettagli in merito alle spese fin qui sostenute per le cessioni di forniture militari". Inoltre, tra gli impegni si prevede quello di trovare "una soluzione efficace alla questione del transito e approvvigionamento del gas che non escluda a priori e pro futuro una possibile collaborazione con la Russia".

Ancora, si legge nella risoluzione, "promuovere, a livello europeo, l'embargo totale di armi da e verso Israele, e sospendere qualsiasi forma di cooperazione militare, inclusa la fornitura, l'acquisto e il trasferimento di armamenti e tecnologie".