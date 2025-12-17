Ue: Meloni a Bonelli, 'sempre pronta ad andare a casa, non mi preoccupa stare all'opposizione'

17 dicembre 2025 a

Roma, 17 dic (Adnkronos) - Nelle sue repliche in aula alla Camera Giorgia Meloni ha risposto ad Angelo Bonelli. Poco prima, il leader Avs aveva detto di aver trovato la premier "rancorosa" perché "sta vedendo che nel Paese l'opposizione si sta organizzando per mandare lei all'opposizione". Secca la risposta della Meloni: "Come diceva il collega Bonelli, sempre pronta ad andare a casa. Sono stata all'opposizione per tanti anni, non mi preoccupa stare all'opposizione".