Ue: Bonelli in aula 'richiama' Meloni, 'sta chattando, non voglio disturbarla...'

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Presidente, sta chattando. Non voglio disturbarla...". Angelo Bonelli, in aula alla Camera, ha 'ripreso' Giorgia Meloni richiamando l'attenzione della premier nel corso del suo intervento sulle comunicazioni a Montecitorio in vista del Consiglio Ue.

"Ad Atreju l'ho vista un po' rancorosa nell'attaccare l'opposizione, sta vedendo che nel Paese si sta organizzando e si sta attrezzando per mandare lei all'opposizione", ha aggiunto il deputato di Avs.