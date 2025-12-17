Ucraina: Gori, 'utilizzo beni russi fondamentale e urgente'

17 dicembre 2025 a

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Usare i beni russi a garanzia di maxi prestito all'Ucraina è fondamentale per il destino di Kyiv e per la sicurezza dell'Europa. È urgente farlo, addirittura vitale dopo che gli Usa hanno tagliato gli aiuti militari ed economici". Lo scrive Giorgio Gori su Twitter.

"Chi si preoccupa per eventuali conseguenze legali (da condividere tra gli Stati membri) non si rende conto di quali sarebbero le conseguenze del “non farlo”: disastrose, per l'Ucraina e per noi. L'Italia ha un ruolo decisivo, il governo lo eserciti. Nell'interesse nazionale ed europeo, onorando la nostra storia e i nostri valori", aggiunge l'europarlamentare dem.