Orsini (Confindustria): "La manovra va nella giusta direzione"

Milano, 17 dic.(Adnkronos) - La manovra "va nella giusta direzione: per essere competitivi dobbiamo fare investimenti per aiutare le medie e grandi imprese a crescere e quindi questa è la via". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese a Fiera Milano a Rho.

"Noi siamo ben contenuti di fare investimenti", sottolinea. "La capacità di portare avanti i nostri prodotti è fondamentale perché il Made in Italy è apprezzato".

"Serve un'Europa che sia più veloce nelle decisioni. Siamo europeisti convinti ma serve velocità nelle decisioni", sottolinea Orsini evidenziando che "ciò che è stato fatto" sull'automotive in questi giorni "non basta: abbiamo bisogno di avere certezze, e l'unico modo per essere competitivi con gli altri continenti è avere certezze".

"Sono un europeista convinto, ma quest'Europa non serve alle imprese europee e italiane.Stiamo distruggendo l'industria di base del continente europeo", rimarca Orsini sottolineando che "per poter essere forti e fare i nostri prodotti abbiamo bisogno di non deindustrializzare la nostra Europa e soprattutto la nostra Italia. Abbiamo bisogno, con la sana politica, di combattere quei burocrati che tornano indietro sulle scelte fatte, che stanno fermando la crescita dell'Europa", conclude.