Milano: cicliste morte su ciclabili, assessore Granelli e dirigenti Comuni assolti (2)

17 dicembre 2025 a

a

a

(Adnkronos) - La pm Barbara Benzi aveva chiesto una condanna per Granelli (a processo con due dirigenti) di un anno e 4 mesi per la morte di Veronica D'Incà, mentre nell'udienza dello scorso settembre, il pubblico ministero Mauro Clerici aveva chiesto la condanna a un anno per Granelli (imputato con un terzo dirigente comunale) per la morte, il 20 aprile 2023, di Cristina Scozia.

Dagli accertamenti della Procura, nel caso della morte di Scozia, era stato evidenziato che non c'erano cordoli di protezione per separare la carreggiata dalla ciclabile priva di segnaletica chiare. Ed errori di segnaletica e costruzione erano state sollevate anche per l'incidente non lontano da Piazzale Loreto. Franco Rossi Galante, che difende l'assessore, si dice soddisfatto ma "aspettiamo di leggere le motivazioni che saranno rese note tra 30 giorni. Se contesti che l'incidente sia dovuto a una ciclabile con una segnaletica che manda in confusione chi pedala va dimostrato e invece in aula non è stata detta una parola per dimostrare questo".