Informazione: stop deepfake, appello Pagella politica e Facta, domani conferenza stampa

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Pagella Politica e Facta, le due principali testate italiane che si occupano di contrasto alla disinformazione, hanno chiesto alle forze politiche presenti in Parlamento di firmare un appello in cui si impegnano a non creare o diffondere video deepfake di esponenti di altre forze politiche. Se ciò avviene per errore, l'impegno è di darne conto pubblicamente. Inoltre il documento chiede ai firmatari di sensibilizzare i propri iscritti su questi impegni. Esponenti di tutti i principali partiti, tra i quali Giovanni Donzelli, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Mara Carfagna, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, con l'eccezione della Lega, hanno firmato.

E domani, alle 11.30, alla Camera, verrà presentata l'iniziativa, 'Deepfake e Politica: insieme per dire basta”. Presenti Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia), Barbara Floridia (Movimento 5 Stelle), Paolo Emilio Russo (Forza Italia), Antonio Nicita (Partito democratico), Carlo Calenda (Azione), Angelo Bonelli (Europa Verde/AVS), Enrico Borghi (Italia viva), Riccardo Magi (Più Europa) e Luigi Marattin (Partito Liberaldemocratico).