Gianni Letta: "Abbiamo bisogno di cultura per poter sopravvivere e migliorarci"

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "L'arte, la poesia e tutta la cultura non è solo contemplazione ed estetica, ma è stimolo all'azione e alla riflessione. In questi tempi difficili che stiamo vivendo, abbiamo bisogno di nutrirci di cultura per poter sopravvivere e migliorarci". Così Gianni Letta, presidente della Giuria del Premio Laurentum, in occasione della cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati.

